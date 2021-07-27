Адмінпротокол щодо депутата автоматично скасувався після отримання офіційних результатів експертизи, яка підтвердила його тверезість.

Державне бюро розслідувань продовжує розслідування щодо конфлікту між поліцейськими та народним депутатом України від "Слуги народу" Євгеном Брагаром.

Про це сам Брагар розповів у коментарі УНІАН.

Він зазначив, що ще "близько 10-го числа" було скасовано складений відносно нього адміністративний протокол за начебто керування автомобілем в стані наркотичного сп'яніння.

"Офіційно було визнано, що я був тверезий. Прийшли офіційні результати експертизи (державної - УНІАН), відповідно до якої я був тверезий. І автоматично після цього скасувався протокол", - пояснив депутат.

На запитання щодо того, чи вибачалися перед ним правоохоронці і чи було якимось чином покарано поліцейських, з якими стався конфлікт, Брагар зазначив, що станом на 10 липня було скасовано адмінпротокол та проводилося службове розслідування.

"Мною паралельно була написана заява до ДБР щодо дій слідчих, щодо факту перевищення службових повноважень та вимагання хабаря. Провадження у ДБР відкрите зараз, його ніхто не закривав... Наразі у даних патрульних догана, наскільки мені відомо. У їхнього керівництва: командира роти взагалі понизили в посаді", - розповів депутат і підсумував, що розслідування ДБР триває.

Конфлікт між нардепом Брагаром і поліцейськими: що відомо

4 липня Брагар заявив, що поліцейські звинуватили його в керуванні авто в стані наркотичного сп'яніння.

"Учора, 3 липня, мене зупинили патрульні поліцейські у зв'язку з тим, що на задньому номері автомобіля не працювала лампочка, що відсвітлює автомобільні номера. Патрульні не представились та почали одразу хамити. Декілька разів із виключеною боді-камерою натякали на хабар. Після моєї категоричної відмови давати хабар мене звинуватили в тому, що я начебто знаходжусь у стані наркотичного сп'яніння", - стверджував Брагар.

За словами депутата, поліція привезла його до лікаря-нарколога, який "одразу сказав", що він тверезий. Брагар пройшов експертизу, результати якої мали бути відомі через 7 днів.

Також депутат повідомив, що паралельно зробив тест в іншій лабораторії, результат якого був негативним.

5 липня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що проводиться службова перевірка дій двох патрульних поліцейських, які зупинили Брагара за кермом автомобіля.

Пізніше того ж дня у МВС повідомили, що поліцейські, які брали участь у конфлікті з Брагаром, та їхні безпосередні керівники відсторонені від виконання службових обов'язків. Голова Нацполіції України Ігор Клименко зауважив, що у випадку встановлення порушень з боку поліцейських вони будуть притягнуті до відповідальності.

Автор: Таня Поляковська