Нардеп звинувачує поліцейських у перевищенні службових повноважень та вимаганні хабаря.

Народному депутату від "Слуги народу" Євгену Брагару, якого нещодавно звинуватили в управлінні авто в стані наркотичного сп'яніння, повернули водійське посвідчення.

Про це народний обранець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, в суботу нардеп отримав негативний тест на наркотики в державній медичній лабораторії. Напередодні, у понеділок, він забрав свої водійські права.

"Епопея зі звинуваченнями в наркоманії за кермом уже офіційно завершена. І все ж за підсумками цієї історії залишились певні питання. Перше з них, чому аж так сильно була затягнена процедура повідомлення результатів тесту. Кулуарно про негативний результат мені стало відомо ще 4 липня, але при тому ще майже тиждень тягнули з офіційним висновком. Я вважаю, що це пов’язано з бажанням ряду осіб затягнути цей процес та завершити історію "по тихому", не шкодячи "честі мундира", - пише депутат.

Він також висловив незадоволення діями патрульних, звинувативши їх у перевищенні службових повноважень та вимаганні хабаря.

"За підсумком моїх заяв у ДБР було зареєстровано провадження щодо двох патрульних. Сподіваюсь вони більше ніколи не будуть "кошмарити" та вимагати хабарі на дорозі", - резюмував Брагар.

"Наркотичний" скандал з Брагаром: що сталося

4 липня Брагар заявив, що поліцейські звинуватили його в управлінні авто в стані наркотичного сп'яніння.

За словами депутата, поліція привезла його до лікаря-нарколога, який "відразу сказав", що він тверезий. Брагар пройшов експертизу, результати якої будуть відомі через 7 днів.

Також депутат повідомив, що паралельно зробив тест в іншій лабораторії, результат якого був негативним.

Після того як скандал став загальнонародним надбанням в поліції заявили, що перевірять законність дій патрульних під час зупинки в Києві авто народного депутата.

5 липня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що проводиться службова перевірка дій двох патрульних поліцейських, які зупинили Брагара.

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Автор: Юрій Годован