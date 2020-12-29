Деталі засідання, яке вже закінчилося, будуть повідомлені офіційно пізніше.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) для вирішення питання виходу із конституційної кризи.

Читайте такожУ Раді пояснили, як голову КСУ можуть відсторонити з посади суддіПро це повідомив прес-секретар президента Юлія Мендель в коментарі "Українській правді". "Сьогодні (29 грудня – ред.) президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради Національної безпеки та оборони, на якому, зокрема, розглядалися питання конституційної кризи", - сказала Мендель.

За її словами, деталі засідання, яке вже закінчилося, будуть повідомлені офіційно пізніше.

Водночас у повідомленні на Telegram-канал члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка повідомляється, що на засіданні РНБО розглядалася ситуація щодо глави Конституційного суду Олександра Тупицького. За даними Лещенка, президент видасть указ про відсторонення Тупицького від посади строком на місяць згідно зі ст. 154 Кримінально-процесуального кодексу.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН