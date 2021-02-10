Кориневич розповів про побічні ефекти від вакцини, на які скаржаться кримчани.

Українська влада стежить за незаконними діями Росії в окупованому Криму, де була почала вакцинація від коронавірусу вакциною "Супутник V".

Про це повідомив постпред президента на півострові Антон Кориневич в ефірі каналу "Україна 24".

"Нас насамперед турбує, що російська вакцина не протестована належним чином, ми не знаємо, які вона може мати ефекти, наслідки для наших громадян. А всі кримчани, які були в Криму на 2014 рік, залишаються нашими громадянами. Безумовно, ми стежимо за цією ситуацією", - заявив він.

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Кориневич розповів, що в обов'язковому порядку почали вакцинувати військових, у тому числі строковиків з-поміж місцевих жителів.

"Серед військових процедура вакцинації є обов'язковою, вакцинуються військові різних частин, об'єднань. Є інформація про негативні наслідки для здоров'я, відчувається головний біль, температура, слабкість", - сказав Кориневич.

Також, за словами представника президента, в обов'язковому порядку вакцинуються медики, студенти, школярі і, таким чином, Крим є майданчиком для випробування вакцини.

"Держава-окупант дуже серйозно взялася за вакцинацію саме в Криму. І враховуючи те, що вакцина не протестована, нас турбує, що по суті Крим є полігоном для тестування вакцини", - сказав Кориневич.

Раніше Зеленський пояснив відмову України закуповувати російську вакцину від COVID-19 тим, що "українці - не кролики", на них влада не має права експериментувати.

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Автор: Юрій Годован