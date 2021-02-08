Україна домовлялася про постачання вакцин від коронавірусу лише з тими провідними виробниками, які затверджені світом, і які дають в світі дуже серйозні позитивні результати, наголосив президент.

Президент Володимир Зеленський пояснив відмову України закуповувати російську вакцину від COVID-19 тим, що «українці – не кролики», на них влада не має права експериментувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

Читайте такожЗеленський розповів, для чого збирається вакцинуватись від COVID-19«Ніякої офіційної інформації з приводу твердження, що «Супутник V» російського виробництва є гарантованим і дає ефект 90-91%, від ВООЗ та провідних європейських та світових спеціалістів не існує», - сказав він.

«Я вважаю, що громадяни України – це люди і, вибачте, за таке порівняння, точно не кролики, на них експериментувати не маємо права. Тому ми домовлялися лише з тими провідними виробниками вакцин, які затверджені світом, і які дають у світі дуже серйозні позитивні результати», - додав президент.

«Супутник V»: російська вакцина від коронавірусу

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу «Супутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Президент Зеленський раніше заявляв, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.

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Автор: Костянтин Гончаров