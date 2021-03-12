На думку голови української делегації в ТКГ, це могло б дати більше сили та впливу в рамках переговорах з Росією.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук підтримує долучення Сполучених Штатів Америки до переговорів у "нормандському форматі".

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук сказав під час спілкування з журналістами з нагоди відкриття нової інсталяції "Погляд у минуле" до роковин Куренівської трагедії у Бабиному Яру.

"Присутність Сполучених Штатів Америки могла б дати "нормандському формату" більше впливу і більшої сили", - переконаний Кравчук.

За його словами, Росія "ніколи не слухає тих, кого вона не боїться".

"А єдина країна у світі, з якою вона буде рахуватися, і обов'язково, і Байден (президент США Джо Байден - УНІАН) сказав, що не дозволить більше Росії порушувати норми міжнародного права і поводити себе по відношенню до України, нехтуючи її суверенітетом, територіальною цілісністю і незалежністю", - сказав Кравчук.

Роль США у переговорах України з Росією

25 лютого глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує більш активної залученості Сполучених Штатів Америки до зміни поточної ситуації з російською агресією. Він висловив переконання, що США і без участі у переговорах у "нормандському форматі" можуть допомогти Україні у питанні приборкання російської агресії.

5 березня Кулеба заявив, що питання долучення США до "театру абсурду" в рамках переговорів у Тристоронній контактній групі не на порядку денному.

19 лютого президент Сполучених Штатів Джо Байден пояснив важливість відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України. За його словами, Росія намагається підірвати трансатлантичну єдність і послабити НАТО. "Путін прагне послабити європейський проект і наш альянс НАТО. Він хоче підірвати трансатлантичну єдність і нашу рішучість, оскільки для Кремля значно простіше залякувати і погрожувати окремим державам, аніж вести перемовини з сильною та тісно об’єднаною трансатлантичною спільнотою. З цієї причини відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України й надалі має життєво важливе значення для Європи та Сполучених Штатів. Саме тому реагування на російську безвідповідальність і на хакерські атаки комп'ютерних мереж у Сполучених Штатах і по всій Європі та у світі відіграє критичну роль для захисту нашої колективної безпеки", - наголосив Байден.

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Автор: Віталій Саєнко