Крім того, було озвучено, що єдиною основою для врегулювання залишаються Мінські угоди.

У Москві на зустрічі заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд із заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком сторони обговорили війну на Донбасі.

"Підтвердили, що єдиною основою для врегулювання залишаються Мінські угоди. В ході переговорів була підтверджена озвучена в Женеві позиція США, що без узгодження особливого статусу Донбасу в складі України істотний прогрес у врегулюванні конфлікту навряд чи можливий. З урахуванням збігу підходів по цій принциповій позиції домовилися про продовження взаємних консультацій", - йдеться в коментарі Кремля за підсумками зустрічі.

Читайте такожРосія запропонувала США взаємно зняти всі обмеження для дипмісійУ свою чергу Нуланд назвала переговори, що пройшли в адміністрації Кремля, "продуктивними і корисними", повідомляють російські ЗМІ.

Візит Нуланд в Москву

Вікторія Нуланд прибула до Росії з триденним візитом 11 жовтня. У вівторок вона зустрілася з заступником голови МЗС Росії Сергієм Рябковим, на переговорах також був присутній заступник Міністра оборони РФ Олександр Фомін.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня у Кремлі не виключили зустрічі Козака з Нуланд для обговорення питання України.

Автор: Ірина Погоріла