Сьогодні стало відомо, що до саміту має приєднатися і президент Словенії.

На саміті Кримської платформи підтримати Україну у питанні деокупації півострова готові вже 30 країн. Саміт відбудеться 23 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі каналу "Україна 24" розповіла перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Відповідаючи на питання щодо тексту декларації за підсумками саміту, вона розповіла: "Фінальна декларація, спільна декларація, яка буде прийнята за підсумками Кримського саміту, вже на фінальній стадії... Через 21 день, в понеділок, 23 серпня, відбудеться Кримський саміт... Ще один президент сьогодні повідомив про свою участь, 30 країн повідомили про те, що вони приєднаються до Кримської платформи як до майданчику і приїдуть на саміт на різних рівнях: чи то президенти, чи то прем'єр-міністри, чи то голови парламенту, чи то представники уряду як уповноважені країн, або міністри закордонних справ, або міністри оборони".

Цей документ, пояснила Джапарова, зафіксує формат Кримської платформи як діалогового майданчику та засудить злочини Російської Федерації.

Читайте такожЧехія запропонувала захист білоруській легкоатлетці, яку намагалися вивезти до Мінська"Спільна декларація - це майданчик, де країни консолідуються з Україною навколо стратегічного бачення, яким для нас є, кінцева мета, деокупація. І друге - це країни консолідуються навколо того, як це має відбуватися, за якими напрямами... І вони, фактично, таким чином декларують свою участь. І не тільки декларують, але й братимуть участь надалі", - сказала представниця міністерства.

Джапарова повідомила, що буквально сьогодні стало відомо, що президент Словенії також погодив свою участь у заході.

Як повідомляв УНІАН, українська влада ініціювала створення міжнародної платформи з деокупації Криму.

Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, четвертий - рівень неурядових експертів. Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи.

Установчий саміт Кримської платформи за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня в Києві.

Раніше УНІАН також повідомляв, що у Кримській платформі готові взяти участь 180 експертів з понад 30 країн.За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, звільнення Криму - це історичне завдання Української держави.

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Автор: Таня Поляковська