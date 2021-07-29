За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, звільнення Криму - це історичне завдання Української держави.

Майже 180 українських та іноземних експертів з 33 країн готові долучитись до глобальної експертної мережі аналітиків і науковців Кримської платформи.

Як зазначає прес-служба українського зовнішньополітичного відомства, у четвер, 29 липня, Міністерство закордонних справ України та міжнародна благодійна організація "Фонд Східна Європа" підписали Меморандум про співпрацю з метою підтримки експертної мережі Кримської платформи.

“Тема деокупації Криму об’єднає найбільшу в історії України глобальну експертну мережу аналітиків і науковців. Вже маємо майже 180 українських та іноземних експертів з 33 країн. І ці цифри зростатимуть”, - заявив після підписання документу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Звільнення Криму - це історичне завдання Української держави. Для цього, зокрема, Крим має бути постійно присутнім в експертній та науковій думці світу. Саме тому з ініціативи президента Володимира Зеленського ми створюємо Кримську платформу і глобальну експертну мережу як один з її важливих рівнів”, - зауважив міністр.

У МЗС вказали, що мережа об’єднає представників українських та іноземних неурядових організацій, аналітичних дослідницьких центрів і правозахисників, які досліджують весь спектр проблем російської окупації Криму. Вони вироблятимуть конкретні ідеї та пропозиції, даватимуть фахові оцінки ситуації заради ефективності політики деокупації Криму.

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“Ще ніколи в історії України жодна тема не об’єднувала таку кількість аналітиків і світлих голів для спільного пошуку рішень проблем російської окупації півострова. Переконаний, такий високий інтерес до Мережі вже на старті свідчить, що експерти відчувають: Кримська платформа - це реальний механізм, який матиме довгострокові наслідки для України та світу”, - підкреслив Кулеба.

Що таке Кримська платформа: деталі

Українська влада ініціювала створення міжнародної платформи з деокупації Криму.

"Кримська платформа" працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, четвертий - рівень неурядових експертів. Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи.

Установчий саміт "Кримської платформи" за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня в Києві.

Автор: Костянтин Гончаров