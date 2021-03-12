Помічники суддів призначаються поза конкурсом за заявою самого судді, пояснюють журналісти.

Судді Конституційного суду призначають собі у помічники своїх родичів або близьких колишніх чи чинних колег.

Про це йдеться у новому сюжеті Схем.

Читайте такожЗеленський відсторонив голову КСУ від посади ще на місяцьТак, у судді Олександра Литвинова помічницею є донька чинного судді Олександра Касмініна Юлія. У 2019 році її було відзначено подякою голови КСУ, а у 2020-му – грамотою. Торік їй нарахували близько 400 тисяч гривень зарплати за рік.

А в самого Касмініна у помічницях невістка іншої судді Наталії Шаптали. У судді Віктора Кривенка працює помічницею Тамара Федоренко – дружина екс-судді КСУ Михайла Гультая, торік вона отримала понад 450 тисяч гривень зарплати.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням оцінити конституційну ситуацію, викликану рішенням КСУ.

Венеціанська комісія розкритикувала зазначене рішення Конституційного суду і порадила зберегти систему електронного декларування чиновниками своїх активів. Венеціанська комісія підготувала для Верховної Ради шість пропозицій для вирішення кризи, зокрема, пропонувала передбачити гарантії захисту суддів від можливих зловживань з боку НАЗК.

Також Венеціанська комісія підготувала 10 рекомендацій для внесення змін до закону про Конституційний суд України. Серед іншого, пропонувалося створити орган з відбору суддів за участі міжнародних експертів і представників громадянського суспільства.

15 грудня Верховна Рада ухвалила закон щодо відновлення повноважень НАЗК (№4470).

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Автор: Яна Ставська