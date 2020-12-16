Серед пріоритетів на наступний рік – протидія агресії РФ, запуск Кримської платформи, підвищення ефективності відносин із закордонними українцями, розвиток відносин з країнами Азії, Латинської Америки, Африки, тісніше «вплетіння» України в європейський контекст, поглиблення партнерства зі США.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба окреслив пріоритети зовнішньої політики України у 2021 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час дискусії “Дипломатія 2021: пріоритети влади, очікування суспільства” у Києві.

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«Щодо 2021 року безумовно ми будемо рухатися за тими напрямами, які суспільство від нас очікує. Для себе я намітив кілька тем, які я не зрушив з місця у 2020-му році через те, що ми зрушили з місця багато інших процесів», - зазначив він.

Кулеба наголосив, що серед пріоритетів у наступному році буде тема протидії російській агресії на всіх фронтах.

«Це буде рік запуску Кримської платформи – це буде новий елемент в усій архітектурі протидії російській агресії…я дуже радий, що 20-30% позитивно оцінили ініціативу щодо створення Кримської платформи. Для мало розкрученої теми, яка ще в стадії розробки – це феноменально гарний результат, і ми точно потрапили в больову точку українського суспільства, яке вважало, що держава Україна занадто мало робить для деокупації Криму», - сказав міністр.

Також Кулеба переконаний, що 2021-ий рік буде роком закордонних українців.

«Ми будемо дуже серйозно працювати над підвищенням ефективності взаємин із закордонними українцями. Будемо продовжувати рухатись по азійському треку, будемо більш предметно займатися Африкою. Ми багато аналітики провели щодо Африки, і тепер ця аналітика повинна перетворитися в політику. І дуже віримо, що в нас відбудуться важливі прориви у двосторонніх відносинах з низкою країн – з країною Латинської Америки, з країною Азії. Будемо активно над цим працювати», - підкреслив він.

За словами Кулеби, він прагне, щоб українська дипломатія ніколи не відривалася від народу.

«Ми маємо з одного боку вести Україну вперед, і ми знаємо куди ми її ведемо – ми її ведемо на Захід, ми ведемо її назад в європейський політичний, правовий, культурний простір. І для цього ми використовуємо не лише загально усталені формати – інтеграція в ЄС та НАТО. Ми також створюємо нові мережива, які тісніше зв’язують Україну з усім, що знаходиться на захід від нашого кордону. В цьому році ми створили Люблінський трикутник…це абсолютно важливий проект, і ми будемо його розвивати», - зауважив він.

Міністр також наголосив, що Україна буде створювати нові додаткові «мережива», щоб вплітати її ще тісніше в європейський контекст.

«В наступному році буде ще одна велика інтрига – це відносини зі США. Всі будуть стежити, писати, коментувати – це буде дуже цікаво. Я переконаний, що в результаті цього співробітництва ми станемо ще сильнішими, і наше партнерство зі США поглибиться», - додав Кулеба.

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Автор: Костянтин Гончаров