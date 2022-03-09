Зустріч запланована на 10 березня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Анталії для проведення переговорів з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це в Facebook заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"На запрошення Міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу Дмитро Кулеба прибув до Анталії для переговорів про припинення Росією бойових дій і війни проти України", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що тристороння зустріч глав міністерств закордонних справ Туреччини, України та Росії пройде 10 березня в рамках дипломатичного форуму в Анталії.

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