За словами нардепа, Україні був би корисний досвід китайської "партійної меритократії" і побудови стратегій.

Глава партії «Слуга народу", перший заступник голови парламентської фракції СН Олександр Корнієнко вважає, що Україні було б корисно вивчити і запозичити організаційний досвід Комуністичної партії Китаю.

Про це він розповів у коментарі «Цензор.НЕТ». Як зазначив Корнієнко, він ще не читав книгу голови КНР Сі Цзіньпіна про державне управління. Але нагадав, що цю працю прочитав лідер фракції СН Давид Арахамія.

Говорячи про те, який досвід Україна може перейняти у Китаю в питанні держуправління, нардеп зазначив:

"Досвіду різного багато. Ми можемо перейняти той, який стосується, наприклад, питань партійної меритократії. Він дуже корисний. В Україні подібні спроби неодноразово теж були. Йдеться про те, коли ти просуваєшся по державних соціальних ліфтах, по партійних за рахунок своїх навичок, успіхів і досягнень. У комуністичній партії Китаю 95 мільйонів членів. Враховуючи таку структуру, думаю, там кілька мільйонів керівників. Вони ж не беруться з повітря. Там є внутрішні партійні школи, де проходять навчання і підготовку".

Відповідаючи на питання про те, чи потрібно Україні перейняти досвід Китаю в питанні смертної кари корупціонерів, Корнієнко заявив:

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"Якщо ми починаємо говорити якимись штампами і міфами про Китай (як і про будь-яку країну), це стає такою красивою медійною розмовою - там страчують, а там авторитаризм. Звичайно, всередині будь-якої країни відбуваються різні процеси. Нам не все може подобається. Це теж нормально. Але це (Китай. - ред.) - наш найбільший торговий партнер, країна, яка подолала бідність, у якої є, що запозичити в питанні менеджменту і побудови стратегій".

Раніше голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що його партія має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управлінні економікою і побудові держави.

Він зазначив, що "Слуга народу" вважає Китай важливим стратегічним партнером України. За словами Арахамії, "китайське диво" стало можливим завдяки довгостроковій стабільності проведеної КПК політики.

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Автор: Дмитро Захаров