Глави МЗС Німеччини та України обмінялися листами з нагоди Дня пам'яті та примирення 8 травня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обмінялися листами з нагоди Дня пам'яті та примирення.

Читайте такожЗеленський: українці воювали проти нацизму не для того, щоб війна забирала наші життя сьогодніПро це Кулеба повідомив у соцмережі Twitter. "Той випадок, коли дипломатичне листування з рутини перетворюється на особливо довірливу комунікацію між державами. Ми з колегою і другом Гайко Маасом обмінялися такими листами з нагоди 8 травня. Україну та Німеччину об’єднують пам’ять, примирення та спільне європейське майбутнє", - написав він.

Також очільник українського МЗС оприлюднив фотокопії листів.

"Сьогодні Німеччина стоїть на боці України та висловлює свою солідарність з нею, виступає на міжнародній арені за суверенітет і територіальну цілісність та підтримує курс її євроатлантичних реформ. Я переконаний у тому, що пам'ять про варварську війну, розв'язану Німеччиною, про жертв цієї війни в Україні, а також про ту відповідальність за мир та безпеку в Європі, яка звідси випливає, залишиться міцною основою відносин між нашими країнами", – написав Маас у своєму листі. Він також висловив подяку народу України та інших країн, які постраждали від націонал-соціалізму в роки Другої світової війни, за простягнуту руку примирення.

Кулеба у своєму листі подякував Маасу за підтримку України та його особисті зусилля для припинення війни, яку Росія розв'язала проти України, а також за підтримку євроатлантичних реформ.

"Переконаний, що, зокрема завдяки цим зусиллям, Україна та Німеччина матимуть не лише трагічне минуле, а й щасливе спільне майбутнє в об'єднаній Європі", - наголосив він.

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Автор: Ганна Нагорна