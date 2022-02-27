Глава МЗС заявляє, що не спостерігається ознак, що Росія готова припинити війну, і тому санкції треба тільки посилювати.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає країни Заходу не торгувати кров'ю українців і не зменшувати ефективність санкцій проти РФ, в тому числі щодо відключення її від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу для іноземних журналістів.

Міністр зазначив, що остаточна мета міжнародної антипутінської коаліції - повноцінне виведення російських сил з України і деокупація українських територій.

"На жаль, немає ознак, що Росія готова зробити це і зупинити війну", - сказав Кулеба.

У зв'язку з цим, міністр закликає міжнародну спільноту "більше вдарити по Росії" і "сильніше вдарити по Росії" зараз різними обмежувальними заходами.

"Це питання кількох годин, а не днів, аби ухвалити ці важливі рішення і зробити ці кроки", - наголосив Кулеба.

Він сказав, що українці воюють на фронті та жертвують своїми життями.

"І у нас лише одне прохання до вас: підтримайте нас", - заявив глава МЗС.

При цьому він звернувся до окремих країн, які намагаються послабити і зменшити ефективність санкційних пакетів, у тому числі у питанні виключення Росії з міжнародної платіжної системи SWIFT.

"Деякі країни намагаються залишити лазівки, виключаючи низку банків, аби вони могли застосовувати певні заходи за допомогою "лівих рук", і продовжувати торгувати з Росією за допомогою "правих рук". Припиніть це робити зараз, припиніть торгуватися кров'ю українських чоловіків, жінок і дітей. Це не метафора, а реальність того, що ви робите. Історія буде судити вас, і ваші імена назавжди залишаться в книжках історії як імена зрадників людства, які не змогли протистояти агресору в Європі у вирішальний момент", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що існують приклади таких імен в історії 20-го століття.

"Я впевнений, що ви не хочете додати ваші імена після коми", - заявив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, лідери США, Франції, Німеччини, Італії, Британії, Канади та ЄС найближчими днями відключать лише певну кількість банків Російської Федерації від міжнародної банківської системи платежів SWIFT, а не усі російські банки, чого очікують в Україні.

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