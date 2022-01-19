Міністр закордонних справ Анналена Барбек та її російський колега Сергій Лавров посперечалися на прес-конференції з приводу блокування німецькомовного кремлівського Russia Today (RT).
Про це пише DPA.
Після переговорів двох високопоставлених дипломатів у Москві Лавров закликав німецький уряд дозволити мовлення RT на території країни.
Russia Today неодноразово критикувався Заходом як інструмент пропаганди Кремля й звинувачується у поширенні теорій змов та дезінформації від імені Російської держави. Пропагандисти мовлять й у інших країнах ЄС, зокрема Франції.
"Для нас важливо, щоби російські журналісти почувалися комфортно і не зіштовхувалися з дискримінацією", - заявив Лавров.
RT робив запит на ліцензію на окремий канал у ФРН, але дозволу не отримав.
Читайте такожЕрдоган запросив Зеленського і Путіна на зустріч в АнкаруУ грудні RT усупереч законодавству запустив прямий ефір німецькою мовою на різних платформах. Після цього німецький регулятор порушив проти каналу кримінальне провадження. В результаті супутниковий оператор Eutelsat припинив мовлення RT напередодні Різдва.
Лавров попередив Барбек, що, на його думку, мало місце "втручання у діяльність незалежних журналістів", що перешкоджання на мовлення вплине на роботу німецьких ЗМІ у Росії.
Бербок заперечила, заявивши, що у Німеччині немає державного мовлення. Також вона відхилила скарги представника RT щодо того, що співробітникам каналу у Німеччині перешкоджають у роботі чи піддають дискримінації.
Вона додала, що співробітників RT запрошували на ключові прес-конференції й дозволяли висвітлювати протести.