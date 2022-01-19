RT робив запит на ліцензію на окремий канал у ФРН, але дозволу не отримав.

Міністр закордонних справ Анналена Барбек та її російський колега Сергій Лавров посперечалися на прес-конференції з приводу блокування німецькомовного кремлівського Russia Today (RT).

Про це пише DPA.

Після переговорів двох високопоставлених дипломатів у Москві Лавров закликав німецький уряд дозволити мовлення RT на території країни.

Russia Today неодноразово критикувався Заходом як інструмент пропаганди Кремля й звинувачується у поширенні теорій змов та дезінформації від імені Російської держави. Пропагандисти мовлять й у інших країнах ЄС, зокрема Франції.

"Для нас важливо, щоби російські журналісти почувалися комфортно і не зіштовхувалися з дискримінацією", - заявив Лавров.

RT робив запит на ліцензію на окремий канал у ФРН, але дозволу не отримав.

Читайте такожЕрдоган запросив Зеленського і Путіна на зустріч в АнкаруУ грудні RT усупереч законодавству запустив прямий ефір німецькою мовою на різних платформах. Після цього німецький регулятор порушив проти каналу кримінальне провадження. В результаті супутниковий оператор Eutelsat припинив мовлення RT напередодні Різдва.

Лавров попередив Барбек, що, на його думку, мало місце "втручання у діяльність незалежних журналістів", що перешкоджання на мовлення вплине на роботу німецьких ЗМІ у Росії.

Бербок заперечила, заявивши, що у Німеччині немає державного мовлення. Також вона відхилила скарги представника RT щодо того, що співробітникам каналу у Німеччині перешкоджають у роботі чи піддають дискримінації.

Вона додала, що співробітників RT запрошували на ключові прес-конференції й дозволяли висвітлювати протести.

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