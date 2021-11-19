Російський міністр не вперше потрапляє у незручну ситуацію.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров обмовився, вимовляючи назву своєї країни.

Інцидент стався на конференції 19 листопада.

Відповідаючи російською мовою на одне з поставлених запитань, Лавров сказав: "Коли ви так вимогливо запитуєте, що Раша… О, господи, Раша… що Росія збирається робити, щоби сподобатися західним демократіям… Ну це ж непристойно".

Як писав УНІАН, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 28 червня опублікував статтю "Про право, права і правила", в якій заявив: у західних школах дітям нібито викладають, що Ісус Христос був бісексуалом.

Глава російського МЗС не надав підтвердження своїм словам.

Раніше міністерство Лаврова вирішило радісним твітом нагадати росіянам про окупацію Польщі, західноукраїнських та західнобілоруських земель. От тільки захоплення Червоною Армією території чужих країн у МЗС РФ назвали "визвольним походом".

У лютому 2020 року, перебуваючи в Женеві, головний російський дипломат обізвав "хворими дівчатками" грузинських журналісток, які хотіли поставити йому кілька питань.

Також Лаврова, який вдавав, що розчулився під час відкриття пам’ятника героям Блокади в Ізраїлі, висміяли в мережі. Користувачі припустили, що на обличчя глави МЗС РФ "просто хтось плюнув".

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Автор: Віолетта Орлова