Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову оскандалився. Цього разу неприємний випадок стався у Боснії та Герцеговині.
Про це повідомляє Reuters.
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Члени президіуму від хорватів Желько Комшич та від боснійських мусульман Шефик Джаферович проігнорували зустріч з російським міністром, бо той проявив неповагу під час офіційного візиту.
У країні Лавров перебуває з 14 грудня. За цей час йому вдалося поспілкуватися тільки з головуючим членом президії від сербів Милорадом Додиком.
Джеферович і Комшич образилися відсутнім на зустрічі прапором Боснії та Герцеговини. Причиною відмови вони також назвали його заяви про Дейтонські угоди.
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