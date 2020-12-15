У країні Лавров перебуває з 14 грудня. За цей час йому вдалося поспілкуватися тільки з головуючим членом президії від сербів.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову оскандалився. Цього разу неприємний випадок стався у Боснії та Герцеговині.

Про це повідомляє Reuters.

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Члени президіуму від хорватів Желько Комшич та від боснійських мусульман Шефик Джаферович проігнорували зустріч з російським міністром, бо той проявив неповагу під час офіційного візиту.

У країні Лавров перебуває з 14 грудня. За цей час йому вдалося поспілкуватися тільки з головуючим членом президії від сербів Милорадом Додиком.

Джеферович і Комшич образилися відсутнім на зустрічі прапором Боснії та Герцеговини. Причиною відмови вони також назвали його заяви про Дейтонські угоди.

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Автор: УНІАН