За словами російського міністра, через день після переговорів відбудеться засідання Ради Росія - НАТО.

Переговори Росії та США щодо гарантій безпеки відбудуться після новорічних канікул.

Про це заявив у понеділок, 27 грудня, глава МЗС РФ Сергій Лавров в ексклюзивному інтерв'ю прокремлівському журналісту Володимиру Соловйову, повідомляє "ТАСС".

"Зі Сполученими Штатами ми будемо проводити основний раунд переговорів (з питань безпеки), який відбудеться відразу по завершенню новорічних канікул", - сказав Лавров.

Російський міністр зазначив, що для Москви важливо, щоб був результат "всіх цих дипломатичних зусиль".

"Результат причому в якийсь певний проміжок часу. Ми жодних ультиматумів не висуваємо", - стверджує він.

Лавров уточнив, що в переговорах щодо забезпечення гарантій безпеки братимуть участь і представники оборонних відомств США та Росії. Глава МЗС РФ також додав, що після цих переговорів, через день, відбудеться засідання Ради Росія - НАТО.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня МЗС Росії опублікувало "проект угод" з НАТО і США про взаємні "гарантії безпеки". Від Альянсу вимагають гарантій подальшого нерозширення на схід і неприйняття в члени України та Грузії.

26 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що відповідь Москви в разі відмови США і НАТО розглядати російські пропозиції у сфері безпеки може бути "найрізноманітнішою".

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