Президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак навмисне заперечували проведення спецоперації із затримання найманців ПВК "Вагнер". Вся причина криється в державній таємниці.
Про це розповів радник глави ОПУ Олексій Арестович в ефірі телеканалу Україна 24.
"Коли операція провалюється, то йде мінімізація збитку. Якщо операція має міжнародний характер, зачіпаються інтереси трьох і більше держав, то в локалізації провалу бере участь і особисто Верховний головнокомандувач", – заявив Арестович.
При цьому він вказав, що інформація про проведення або непроведення спецоперації є державною таємницею.
Читайте такожДля Росії жодних правил вже не існує-РНБО"Не можна говорити, що вона проводиться. Не можна говорити, що вона не проводиться. Можливо, і президент, і глава офісу захищали національні інтереси України і, зокрема, тих осіб, які виконували завдання розвідки, і виконують у РФ і Білорусі", – пояснив радник ОПУ.
Також він зазначив, що тепер наших розвідників легко можуть вирахувати спецслужби агресора.
Спецоперація із затриманням "вагнерівців"
17 листопада група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала звіт про результати розслідування за спецоперацією із затриманням найманців російської ПВК"Вагнера".
Велика частина звіту присвячена саме процесу вербування "вагнерівців", але в ньому не йдеться про те, хто саме "злив" спецоперацію.
Читайте також2021-й став проривним за кількістю вироків у справах Майдану – ВенедіктоваЗокрема, в документі повідомляється, що збір даних для спецоперації під назвою "Авеню" українська розвідка почала ще в 2018 році. Активна фаза спецоперації, за даними розслідувачів, почалася в червні 2020 року.
В цілому розвідці вдалося зібрати 180 осіб, з них планували вибрати кілька десятків головних військових злочинців, організувати їм переліт, вибравши літак, який буде летіти через територію України, примусово посадити літак з ними і затримати.
У Bellingcat зазначають, що президент України Володимир Зеленський вперше був проінформований про спецоперацію 15 червня 2020 року, а 1 липня Міністр оборони затвердив план спецоперації.
Розслідувачі зазначають, що, за словами екс-голови Головного управління розвідки Василя Бурби, керівник офісу президента Андрій Єрмак запропонував перенести спецоперацію через оголошене перемир'я на Донбасі.
У зв'язку з цим спецоперацію перенесли на 5 днів, в один з яких 33 найманці затримало КДБ Білорусі за підозрою в участі в майбутньому держперевороті.
Згодом Білорусь, попри запити України про екстрадицію затриманих, передала їх Росії.
Читайте також"Нормандське листування". Що саме Україна мала прочитати в "злитих" листах ЛавроваУ серпні 2020 року головний редактор видання "Цензор.net" Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела заявив, що ситуація з появою в Білорусі бойовиків ПВК "Вагнера" була нібито частиною секретної операції СБУ і ГУР Міноборони України по їх затриманню, яка зірвалася через витік інформації з офісу президента.
У свою чергу в ОП, Службі зовнішньої розвідки та СБУ спростували цю інформацію.
15 вересня генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що правоохоронці розслідують три провадження щодо ситуації з "вагнерівцями".