Олексій Арестович зазначив, що якщо операція міжнародна, то зачіпаються інтереси інших держав.

Президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак навмисне заперечували проведення спецоперації із затримання найманців ПВК "Вагнер". Вся причина криється в державній таємниці.

Про це розповів радник глави ОПУ Олексій Арестович в ефірі телеканалу Україна 24.

"Коли операція провалюється, то йде мінімізація збитку. Якщо операція має міжнародний характер, зачіпаються інтереси трьох і більше держав, то в локалізації провалу бере участь і особисто Верховний головнокомандувач", – заявив Арестович.

При цьому він вказав, що інформація про проведення або непроведення спецоперації є державною таємницею.

Читайте такожДля Росії жодних правил вже не існує-РНБО"Не можна говорити, що вона проводиться. Не можна говорити, що вона не проводиться. Можливо, і президент, і глава офісу захищали національні інтереси України і, зокрема, тих осіб, які виконували завдання розвідки, і виконують у РФ і Білорусі", – пояснив радник ОПУ.

Також він зазначив, що тепер наших розвідників легко можуть вирахувати спецслужби агресора.

Спецоперація із затриманням "вагнерівців"

17 листопада група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала звіт про результати розслідування за спецоперацією із затриманням найманців російської ПВК"Вагнера".

Велика частина звіту присвячена саме процесу вербування "вагнерівців", але в ньому не йдеться про те, хто саме "злив" спецоперацію.

Читайте також2021-й став проривним за кількістю вироків у справах Майдану – ВенедіктоваЗокрема, в документі повідомляється, що збір даних для спецоперації під назвою "Авеню" українська розвідка почала ще в 2018 році. Активна фаза спецоперації, за даними розслідувачів, почалася в червні 2020 року.

В цілому розвідці вдалося зібрати 180 осіб, з них планували вибрати кілька десятків головних військових злочинців, організувати їм переліт, вибравши літак, який буде летіти через територію України, примусово посадити літак з ними і затримати.

У Bellingcat зазначають, що президент України Володимир Зеленський вперше був проінформований про спецоперацію 15 червня 2020 року, а 1 липня Міністр оборони затвердив план спецоперації.

Розслідувачі зазначають, що, за словами екс-голови Головного управління розвідки Василя Бурби, керівник офісу президента Андрій Єрмак запропонував перенести спецоперацію через оголошене перемир'я на Донбасі.

У зв'язку з цим спецоперацію перенесли на 5 днів, в один з яких 33 найманці затримало КДБ Білорусі за підозрою в участі в майбутньому держперевороті.

Згодом Білорусь, попри запити України про екстрадицію затриманих, передала їх Росії.

Читайте також"Нормандське листування". Що саме Україна мала прочитати в "злитих" листах ЛавроваУ серпні 2020 року головний редактор видання "Цензор.net" Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела заявив, що ситуація з появою в Білорусі бойовиків ПВК "Вагнера" була нібито частиною секретної операції СБУ і ГУР Міноборони України по їх затриманню, яка зірвалася через витік інформації з офісу президента.

У свою чергу в ОП, Службі зовнішньої розвідки та СБУ спростували цю інформацію.

15 вересня генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що правоохоронці розслідують три провадження щодо ситуації з "вагнерівцями".

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Автор: Анастасія Горбачова