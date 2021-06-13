Лідери країн "Великої сімки" наголосили, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі.

Голови держав і урядів країн "Великої сімки" (Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) закликали Російську Федерацію відвести війська від східних кордонів України

Про це йдеться у комюніке саміту лідерів G7, які зустрілися на британському курорті Карбіс-Бей у Корнуоллі.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми закликаємо Росію знизити напруження і діяти у відповідності з її міжнародними зобов’язаннями, і відвести російські військові підрозділи і техніку від східного кордону України і з Кримського півострова", - йдеться в комюніке.

"Ми як і раніше твердо дотримуємося думки, що Росія – це сторона конфлікту на сході України, не посередник", - наголошується у комюніке.

Лідери країн G7 підтверджують свою підтримку нормандському переговорному процесу з метою забезпечення виконання Мінських угод, і закликають Росії та збройні формування, які вона підтримує, конструктивно взаємодіяти та заново зобов'язатися виконувати режим припинення вогню.

Також вони підтверджують свою відданість зміцненню демократії та інституцій в Україні та заохочують добиватися подальшого прогресу у реформах.

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Ситуація на кордонах з Україною

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити "раптову перевірку" російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки "всіх поставлених цілей досягнуто".

6 травня президент Володимир Зеленський наголосив, що з десятків тисяч військових, які РФ розмістила на кордонах та тимчасово окупованих територіях України, вона відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.

13 травня в Місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких видів озброєння до окупованого Криму. Серед іншого, йдеться про танки, міномети калібру 120 мм, гаубиці калібру 122 мм і бронетехніку.

19 травня головнокомандувач Збройних сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що спільні стратегічні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід – 2021", які заплановані на вересень цього, становлять потенційну загрозу для України.

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Автор: Віталій Саєнко