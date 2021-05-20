За словами Ляшка, кожне рішення принесло позитивні результати, які сьогодні має Україна.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що на цій посаді приймав адекватні до ситуації рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на пленарному засіданні парламенту перед голосуванням за подання голови уряду щодо призначення його на посаду міністра охорони здоров’я.

"Перебуваючи на посаді головного державного санітарного лікаря України з початку епідемії приймав рішення, які були адекватними до наявної ситуації. За кожне рішення, яке було прийнято і яке дало результат, сьогодні вам офіційно заявляю, що воно було адекватне до ситуації і воно принесло позитивні результати, які сьогодні має Україна порівняно з іншими країнами", - сказав він.

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Автор: Леся Лещенко