Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі відвідає Курську атомну електростанцію, а потім прибуде до Києва.

В інтерв'ю Bloomberg очільник агентства заявив, що надзвичайно стурбований бойовими діями поблизу російської атомної електростанції, оскільки два її блоки не мають додаткових шарів захисту для стримування радіації в разі аварії.

"Вони не мають захисного купола навколо, лише звичайний дах, а це означає, що активна зона реактора досить вразлива. І коли ви додасте той факт, що у вас є наступаючі війська, об'єктивно кажучи, в межах досяжності артилерії, то, звичайно, це викликає величезне занепокоєння у мене і в агентстві", - сказав Гроссі. Відео дня

Він планує відвідати станцію вже протягом наступних днів, а потім вирушити до Києва, де хоче зустрітися та поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше у МАГАТЕ неодноразово повідомляли про атаки безпілотних літальних апаратів на окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію. В розмові з журналістами Гроссі сказав, що його інспектори не знайшли переконливих доказів того, хто саме за ними стоїть.

"Якби у нас були беззаперечні, неспростовні докази, що вказують на джерело, ми б сказали про це. Хто б не стояв за цим, він повинен зупинитися: атомна електростанція ніколи не повинна бути військовою ціллю", - додав він.

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