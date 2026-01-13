Це питання виглядає чорно-білим: у Раді розповіли, що буде з призначенням нового голови СБУ

За словами Арахамії, згодом Зеленський визначиться чи вносити кандидатуру Хмари до ВР.

Певний час тимчасово виконуючим обовʼязки голови Служби безпеки України буде Євгеній Хмара, а по результатах його роботи президент України визначиться чи вносити його кандидатуру для підтримки у Верховній Раді України. Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на засіданні Верховної Ради України під час розгляду питання про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

"Ми всі за те, щоб пан Євген проявив себе на цій посаді і добився максимальних результатів як в бойовому сенсі, так в контррозвідувальному і в усіх інших сенсах, які є завданням голови СБУ. Бажаємо йому успіху. Він буде працювати певний час на посаді тимчасово в.о. Так само, як це робив Василь Васильович (йдеться про Малюка - УНІАН) більше, ніж півроку. І після того президент визначиться - і надасть альтернативну або підтвердить цю саму кандидатуру до зали (йдеться про сесійну залу ВР - УНІАН). Я вважаю, що отак чорно-білим виглядає це питання", - наголосив він.

Арахамія закликав нардепів проголосувати за звільнення Малюка з посади голови СБУ - в результаті 235 обранців підтримали цю відставку.

Зміни в СБУ

Як повідомляв УНІАН, 5 січня Василь Малюк повідомив, що пішов з посади очільника Служби безпеки України. Того ж дня на сайті президента України зʼявився указ, яким Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючого обовʼязки голови Служби безпеки України Євгенія Хмару.

Євгеній Хмара - досвідчений спецпризначенець, який з 2011 року проходив військову службу у Центрі спецоперацій "А" СБУ. У мережі доволі мало інформації про його минуле, як і про більшість працівників Служби безпеки. Відомо, що 24 серпня 2023 року Євгеній отримав звання бригадного генерала. У цьому ж році його призначили начальником "Альфи".

Вже наступного року Хмарі було присвоєно звання генерал-майора.

Сьогодні, 13 січня, Верховна Рада України проголосувала за звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

Це рішення підтримало 235 народних депутатів України.

В сесійній залі парламенту були різні думки щодо подання президента України Володимира Зеленського на зміну керівника СБУ.

Навіть Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки лише з другого разу підтримав рішення про рекомендацію парламенту проголосувати за цю відставку.

Василь Малюк був в.о.голови СБУ з 18 липня 2022 року до 7 лютого 2023 року. 7 лютого 2023 року Верховна Рада України проголосувала за те, щоб він очолив цю спецслужбу. На посаді голови СБУ він був майже три роки, якщо не враховувати перебування на цій посаді як в.о.

