Рада звільнила Малюка з посади голови СБУ

Наразі нова кандидатура на цю посаду ще не названа.

Верховна Рада України проголосувала за звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

За це рішення проголосувало 235 народних депутатів України.

В сесійній залі парламенту були різні думки щодо подання президента України Володимира Зеленського на зміну керівника СБУ.

Навіть Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки лише з другого разу підтримав рішення про рекомендацію парламенту проголосувати за цю відставку.

На даний час в парламент не внесено нову кандидатуру на цю посаду. На сьогодні тимчасово виконуючим обовʼязки голови Служби безпеки України призначено Євгенія Хмару. У депутатів немає впевненості, що його кандидатуру буде запропоновано на посаду керівника цієї спецслужби.

Звільнення Василя Малюка

Як повідомляв УНІАН, 5 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Василем Малюком та обговорив з ним кандидатури на посаду нового голови СБУ. Глава держави зауважив, що подякував Малюку за бойову роботу та запропонував зосередитися саме на такій роботі.

В той же день Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України, але залишається в системі, щоб реалізовувати спецоперації, які завдаватимуть ворогу максимальної шкоди.

12 січня 2026 року в парламенті зареєстровано постанову про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ (реєстраційний номер 14368).

