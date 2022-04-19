Одним з ключових завдань, на думку радника голови ОП, є встановлення людей, які допомогли Медведчуку після Революції Гідності відновити свій вплив.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що підозрюваний у держзраді проросійський політик Віктор Медведчук, щоб "вижити", дає показання правоохоронним органам.

Про це пише "Новое время".

"Думаю, що сьогодні він показання дає дуже і дуже інтенсивно, тому що хоче жити. Це дуже боягузлива людина, яка боїться всього. У таких людей завжди тільки понти. Сьогодні ми бачимо людину, яка дуже хоче вижити, розуміючи, що він не потрібен ні Росії, ні, тим більше, Україні", — зазначив Подоляк.

Одним з ключових завдань, на думку радника голови ОП, є встановлення людей, які допомогли Медведчуку після Революції Гідності відновити свій вплив: "Як взагалі така людина, як Медведчук, яка була на дні, його ніхто не пам’ятав, з 2015 до 2018 року став найпотужнішим медійним олігархом? Надіюся, що ми отримаємо відповіді, хто саме допоміг йому стати олігархом і медійним, і енергетичним в Україні. Без допомоги (і не тільки з російського боку) це було б неможливо".

Втім, Подоляк не уточнив, про яких саме українських політиків йдеться і чи має він на увазі п’ятого президента Петра Порошенка: "Я не натякаю. Просто кажу, що треба отримати конкретні юридично зафіксовані показання пана Медведчука, чому, як і завдяки кому він зміг стати олігархом в Україні, будучи вже на дні, не маючи таких можливостей до 2015 року. Які прізвища він назве, тоді їх будемо з вами обговорювати".

Як відомо, 12 квітня Медведчука, який втік з-під домашнього арешту, затримали співробітники СБУ. За даними правоохоронців, він намагався залишити країну, переодягнувшись у військову форму.

16 квітня Личаківський районний суд Львова відправив Медведчука під варту без можливості внесення застави.

Вас також можуть зацікавити новини: