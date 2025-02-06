Аналітики зауважили, що така риторика Медведчука як наближеного Путіна говорить про небажання Кремля вести переговори про припинення війни і прямо відображає плани щодо сусідньої країни.

Зрадник України, кум російського диктатора Путіна та ексочільник забороненої "ОПЗЖ" Віктор Медведчук заперечив суверенітет України та прямо закликав до її анексії.

На це у свіжому звіті звернули увагу аналітики Інституті з вивчення війни (ISW). Там зазначили, що Медведчук написав статтю, в якій закликав свого кума "повернути свої історичні землі" і навіть додав карту, де всі українські території на схід від Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей позначені як частина "історичної Росії".

Зрадник назвав незалежність України "помилкою історії", що повинна бути виправлена через окупацію Росією. Він також висловив думку, що західна підтримка Києва спрямована на знищення РФ зсередини, а громадян України вважає "сучасними варварами", яких Путін повинен "врятувати".

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Аналітики Інституту підкреслили, що заяви Медведчука прямо відображають стратегічну політику Кремля щодо України. "Риторика Медведчука, як представника російської еліти, тісно пов’язаної з Путіним, говорить про небажання Кремля вести переговори з Україною та Заходом і його принципову відмову визнавати легітимність української держави", - пояснили аналітики слова зрадника України.

Справа Медведчука в Україні

12 квітня 2022 року СБУ затримала Віктора Медведчука при спробі втечі з України. 21 вересня того ж року в рамках обміну військовополоненими Медведчука передали російській стороні в обмін на українських захисників Маріуполя, зокрема, бійців полку "Азов".

У січні 2023 року президент Володимир Зеленський видав указ, яким позбавив Медведчука українського громадянства.

У травні цього року у Києві затримали соратників Медведчука, які працювали у відомому ЗМІ-проекті. Зокрема, було викрито підпільний осередок прокремлівського політпроєкту "Другая Украина". Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук.

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