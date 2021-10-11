Політика підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму.

Народному депутату Віктору Медведчуку вручили клопотання про взяття його під варту та заставу в 1 мільярд гривень. Політика цього разу підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму.

Про це повідомив нардеп від "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін у Facebook

При цьому він нагадав, що Медведчук вже перебуває під домашнім арештом.

"Медведчуку щойно вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень. Це при тому, що Медведчук вже перебуває під домашнім арештом, його не порушує й за законом суд просто не може змінити йому запобіжний захід на тяжчий", - йдеться в повідомленні.

Крім того, політик зазначив, що Медведчук не зможе внести таку велику заставу, адже на нього накладені санкції РНБО й він не зможе перерахувати ці гроші.

Медведчуку оголосили нову підозру

8 жовтня народному депутату Віктору Медведчуку оголосили нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму. За версією слідства, дії Медведчука були спрямовані на підрив енергетичної незалежності України.

Йдеться про участь Медведчука у 2014-2015 роках в незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

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11 травня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак знаходиться за межами України.

Медведчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

7 липня суд продовжив терміни досудового розслідування у справі проти депутатів від "ОПЗЖ" до 11 листопада.

Автор: Анастасія Горбачова