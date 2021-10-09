Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що історія справи Медведчука бере початок в 2014 році.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов розповів, що найвищі посадові особи держави "возили валізи" з грошима до теористичних організацій.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", Баканов, говорячи про кримінальну справу, по якій оголошено про підозру народному депутату Віктору Медведчуку (фракція "ОПЗЖ"), сказав: "Сьогодні відбулася не рядова подія. Народному депутату України вручили підозру про скоєння злочину у вигляді державної зради та сприяння терористичній організації".

"І питання тут не в тому, чи постачалося вугілля з окупованих територій, чи зривалися контракти на постачання вугілля ПАР, а питання в тому, з яким цинізмом найвищі посадові особи держави Україна сприяли терористам. У той час, коли вся країна збирала гроші для того, щоб підтримати військових – вони возили гроші у валізах до терористичних організацій", - сказав Баканов.

Він каже, що цей цинізм здивував навіть працівників СБУ, які багато що бачили.

"Це була організована група, яка хотіла, щоб Росія отримала гачок і тримала Україну в енергетичній залежності", - додав Баканов.

Він зазначив, що історія справи Медведчука бере початок в 2014 році.

"Так сталося, що нам пощастило і в нас була оперативна вдача. Ми отримали інформацію і почали її перевіряти. Ми вийшли на ланцюг подій, який оцінили, проаналізували і Генеральний прокурор вирішив, що цього ланцюга достатньо, щоб порушити кримінальну справу", - наголосив голова СБУ.

Він додав, що в матеріалах кримінальної справи є тисячі записів, вони пройшли експертизи, є й інші докази по справі.

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Медведчуку оголосили нову підозру

8 жовтня народному депутату Віктору Медведчуку оголосили нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму. За версією слідства, дії Медведчука були спрямовані на підрив енергетичної незалежності України.

Йдеться про участь Медведчука у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Справа проти Медведчука: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак перебуває за межами України.

Медведчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

7 липня суд продовжив терміни досудового розслідування у справі проти депутатів від "ОПЗЖ" до 11 листопада.

Автор: Надя Пришляк