У книзі колишня прес-секретар Зеленського обіцяє розкрити деякі інсайди.

Колишній прес-секретар президента Юлія Мендель написала мемуари і збирається випустити їх вже у липні.

Про це вона повідомила в розмові з «Главком».

«Я поки не хотіла б розповідати деталі. Очікувати (виходу книги, – ред.) можна в липні», - відповіла Мендель.

У соцмережі Facebook кореспондент Віталій Ковач повідомив, що вже є рукопис майбутньої книги.

"Знайомий бачив, фотку бачив, але про що - не дали поглянути. Тепер цікаво, про що нам повідає автор?» – написав він в соцмережі.

Своєю чергою "Суспільному" вона розповіла, що в книзі розкриє деякі інсайди.

"Книга про українську політику, роботу прес-секретаря президента, деякі інсайди прийнятих рішень, а також головне - про самоідентифікацію українців як нації", - повідомила вона.

Якою буде назва, тираж і видавництво Мендель не уточнила, проте зазначила, що не платила за видавництво.

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Звільнення Юлії Мендель

Мендель стала спікером Зеленського в липні 2019 року, незабаром після його обрання президентом України.

До цього вона працювала на телеканалах ICTV, "Еспресо", "112 Україна" і "Інтер", співпрацювала з виданнями The New York Times і Politico.

Наприкінці квітня стало відомо, що вона йде з посади прес-секретаря президента України Володимира Зеленського, щоб обійняти посаду радника із зовнішньополітичних питань.

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Автор: Денис Прядко