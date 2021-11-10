Чиновник вважає, що потрібно вимагати від партнерів реальних дій щодо відновлення миру на Донбасі.

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко пояснив, чому євроатлантичний курс України назвав "фігнею".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідний допис він оприлюднив на своїй сторінці в мережі Facebook.

За словами Атрошенка, йому зранку дали інформацію про кількість загиблих на Донбасі з Чернігівщини – 186 життів.

"Поки наші хлопці гинуть від рук агресора, політики роками обговорюють вступ України до НАТО. Тому і реакція була відповідною", – зазначив він.

Також Атрошенко додав, що позиція щодо ЄС чітка – "курс України до ЄС має бути незмінним".

Також він закликав не спекулювати на цій темі.

"А для всіх політиків, які спекулюють на подібних питаннях, скажу: Росія – агресор, Крим та Донбас – це Україна.

Нам треба не мантри про НАТО повторювати, а вимагати від наших партнерів – з того ж НАТО, ООН, ОБСЄ – реальних дій щодо допомоги у безпеці та встановленні миру на Донбасі", – підсумував він.

Читайте такожУ НАТО жорстко відповіли на істерики Кремля щодо майбутнього членства УкраїниУ коментарях місцевий громадський активіст Олександр Тарнавський написав, що часом міського голову Чернігова "заносить і він не помічає того".

"Робочі наради мають проводитись для обговорення робочих моментів, а не філософії чи аналітики політичної ситуації в світі. І мер мав би це розуміти. Оточення має про це нагадувати", – зауважив він.

Нагадаємо, Владислав Атрошенко під час засідання міської ради 9 листопада сказав, що НАТО останнім часом нікого не захистило, на кого нападала Росія.

"Сьогодні ми говоримо за НАТО: що нам треба вступити в НАТО. Та фігня це все! Це абсолютно неефективна, як неодноразово засвідчувалось, якась там... умовно кажучи… клуб. Кого він захистив останнім часом? На кого нападала або Америка, або Росія? Кого захистило НАТО? Нікого", – заявив очільник Чернігова.

Автор: Ірина Синельник