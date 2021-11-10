Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко пояснив, чому євроатлантичний курс України назвав "фігнею".
Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідний допис він оприлюднив на своїй сторінці в мережі Facebook.
За словами Атрошенка, йому зранку дали інформацію про кількість загиблих на Донбасі з Чернігівщини – 186 життів.
"Поки наші хлопці гинуть від рук агресора, політики роками обговорюють вступ України до НАТО. Тому і реакція була відповідною", – зазначив він.
Також Атрошенко додав, що позиція щодо ЄС чітка – "курс України до ЄС має бути незмінним".
Також він закликав не спекулювати на цій темі.
"А для всіх політиків, які спекулюють на подібних питаннях, скажу: Росія – агресор, Крим та Донбас – це Україна.
Нам треба не мантри про НАТО повторювати, а вимагати від наших партнерів – з того ж НАТО, ООН, ОБСЄ – реальних дій щодо допомоги у безпеці та встановленні миру на Донбасі", – підсумував він.
Читайте такожУ НАТО жорстко відповіли на істерики Кремля щодо майбутнього членства УкраїниУ коментарях місцевий громадський активіст Олександр Тарнавський написав, що часом міського голову Чернігова "заносить і він не помічає того".
"Робочі наради мають проводитись для обговорення робочих моментів, а не філософії чи аналітики політичної ситуації в світі. І мер мав би це розуміти. Оточення має про це нагадувати", – зауважив він.
Нагадаємо, Владислав Атрошенко під час засідання міської ради 9 листопада сказав, що НАТО останнім часом нікого не захистило, на кого нападала Росія.
"Сьогодні ми говоримо за НАТО: що нам треба вступити в НАТО. Та фігня це все! Це абсолютно неефективна, як неодноразово засвідчувалось, якась там... умовно кажучи… клуб. Кого він захистив останнім часом? На кого нападала або Америка, або Росія? Кого захистило НАТО? Нікого", – заявив очільник Чернігова.