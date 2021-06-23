При цьому, за словами російського президента, його країна нібито "ніколи не диктує свою волю іншим країнам".

За словами Володимира Путіна, Росія пам'ятає про "відповідальність за безпеку і процвітання сусідніх країн".

Про це президент РФ заявив у відеозверненні до учасників і гостей IX Московської конференції з міжнародної безпеки, в середу, 23 червня, опублікованому на сайті Кремля.

"Росія ніколи не забуває про відповідальність, яку вона несе за безпеку і процвітання сусідніх країн, з якими нас зближують нерозривні історичні, культурні, людські зв'язки. Маємо намір і далі сприяти деескалації регіональних конфліктів, зміцненню миру і стабільності на нашому загальному континенті", - сказав російський президент.

Він також зазначив, що Росію "не може не турбувати безперервне нарощування військових потенціалів та інфраструктури НАТО поблизу російських кордонів", а також те, що Альянс, за його словами, відмовляється конструктивно розглянути пропозиції РФ щодо деескалації напруженості та "зниження ризику непередбачуваних інцидентів".

Крім того, Путін заявив, що Росія активно сприяє врегулюванню регіональних конфліктів і навів приклад дій країни в Сирії та Нагірному Карабасі.

Читайте такожКиївське метро, зроблене в РФ: підземка може сховати російські таблички (фото)При цьому президент РФ стверджує, що російська влада нібито "ніколи не диктує свою волю іншим країнам, готова на рівних, використовуючи політико-дипломатичні методи, брати участь у вирішенні глобальних і регіональних проблем, розширювати творчу співпрацю з усіма країнами".

"Свій оборонний потенціал ми розвиваємо на основі принципу розумної достатності та не прагнемо до визначальної, односторонньої військової переваги й переваги балансу сил на нашу користь, тим більше в такій чутливій сфері, як стратегічна стабільність. Але ніколи не допустимо, щоб хтось перетягнув цей баланс на себе", - також заявив Путін.

Росія і сусідні країни: інші новини

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Автор: Катерина Комолова