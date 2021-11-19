За словами голови МВС, вже постраждали 12 польських правоохоронців та прикордонників.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський наголошує, що нинішня міграційна криза на кордоні Білорусі створена штучно, нею керують спецслужби Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Влаштована Росією міграційна криза на польсько-білоруському, польсько-литовському кордоні сьогодні триває. В усьому світі нарешті зрозуміли, що ця криза створена штучно і нею керують спецслужби країни-агресора - Російської Федерації", - зазначив Монастирський.

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Він додав, що тисячі мігрантів намагаються прорвати кордон Польщі під супроводом білоруських військовослужбовців.

За словами міністра, вже постраждали 12 польських правоохоронців та прикордонників.

"Це лише перший етап цієї спецоперації. Другий і наступний залежить від реакції світової спільноти. В першу чергу, країн ЄС та НАТО", - зазначив урядовець.

Як повідомляв УНІАН, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Україна посилила охорону державного кордону у зв'язку з цією ситуацією. Крім того, голова МВС Денис Монастирський заявив, що в прикордонних областях України можуть запровадити надзвичайний стан у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

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Автор: Таня Поляковська