Українські дипломати вважають, що коли порушується питання виконання Україною Мінських угод, Росія вдається до чергової спроби виправдати подальшу агресію щодо нашої країни.

Міністерство закордонних справ України відкидає звинувачення Російської Федерації стосовно спроби "дезавуювати Мінські домовленості".

Про це йдеться в заяві МЗС України у відповідь на коментар представника МЗС РФ у зв'язку з нещодавньою німецько-французькою заявою щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Оцінка зовнішньополітичними відомствами Німеччини і Франції тих зусиль, яких докладає Україна на шляху до послідовного виконання Мінських домовленостей, зокрема рішень, яких досягли на рівні глав держав у "нормандському форматі", викликала в МЗС РФ шквал емоцій, необґрунтованої критики та маніпулятивних звинувачень. Вони не відповідають дійсності і є невдалою спробою виправдати подальшу агресивну політику Російської Федерації щодо України та небажання російської сторони зробити принаймні мінімальні кроки для полегшення гуманітарної ситуації в окупованих окремих районах Донецької та Луганської областей чи для сприяння безперешкодному здійсненню контактів між громадянами України по обидва боки лінії розмежування", - йдеться в заяві.

МЗС України категорично відкидає озвучені офіційним представником МЗС РФ звинувачення щодо спроб української сторони "дезавуювати Мінські домовленості".

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"Проект Плану спільних кроків учасників ТКГ з виконання Мінських угод, який було підготовлено за ініціативи глави української делегації для участі в ТКГ Леоніда Кравчука та нещодавно представлено на розгляд Тристоронньої контактної групи, містить практичні пропозиції щодо повного припинення конфлікту, демілітаризації окремих районів Донецької і Луганської областей та створення умов для проведення місцевих виборів на Донбасі, що повністю відповідає духу та букві "Комплексу заходів з виконання Мінських угод" 2015 року", - наголошується в заяві.

Щодо роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду у МЗС наголосили, що з 10 листопада цього року розпочав свою роботу новостворений КПВВ "Щастя", де громадяни можуть скористатися послугами Центру надання адміністративних послуг, відділення банку, а також кімнати матері та дитини. На КПВВ відкрито сервісний центр, де передбачено надання більш як 80 послуг, що значно полегшить вирішення цілої низки гуманітарних проблем для наших громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, продовжується робота з удосконалення обслуговування цивільного населення на КПВВ "Золоте".

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"Констатуємо, що незаконні збройні формування продовжують перешкоджати громадянам безперешкодно переходити лінію розмежування. Мають місце обмеження вільного пересування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - сказано в заяві МЗС.

Разом з тим у міністерстві запевняють, що Україна, за активної ролі Німеччини та Франції у "нормандському форматі", й надалі докладатиме максимальних зусиль для мирного врегулювання конфлікту та виконання домовленостей, досягнутих у рамках "нормандського формату" і ТКГ.

План дій щодо Донбасу

План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій говорили, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки".

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

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Автор: Віталій Саєнко