Більшість питань щодо гарантій безпеки вирішено, але це не значить, що мир буде, – Кушнер

Водночас, без сьогоднішнього прогресу на зустрічі Коаліції охочих мир не стане можливим.

Більшість питань відносно надання гарантій безпеки для України вже вирішено, але це ще не значить, що мир буде зрештою досягнуто. Як передає кореспондент УНІАН, про це на пресконференції після засідання Коаліції охочих в Парижі сказав Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа і представник американської переговорної команди.

Кушнер відзначив, що президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський у грудні під час зустрічі в резиденції Мар-а-Лаго (штат Флорида) всебічно обговорювали тему гарантій безпеки.

"Я думаю, що вони дійсно вирішили більшість, якщо не всі питання, які залишаються невирішеними з цього приводу", - заявив Кушнер.

Відео дня

При цьому, він вважає, що сьогоднішня зустріч у Парижі стала "дуже важливою віхою".

"Це не означає, що ми доб’ємося миру. Але мир не буде можливим без прогресу, який був досягнутий сьогодні. Це значить, що якщо Україна збирається укласти остаточну угоду - вони повинні знати, що після угоди будуть захищеними та матимуть надійний механізм стримування, і що існуватиме реальна підтримка, аби забезпечити, що це знову не повториться", - наголосив Кушнер.

Також він пояснив, що президент Трамп виявляє прихильність до гарантій безпеки, відштовхуючись від власних оцінок та розмов з Володимиром Путіним щодо того, що угода має бути укладена за таких умов, коли "обидві сторони прагнуть деескалації", і що буде впроваджено реальний механізм моніторингу, а також буде реальна здатність усувати конфлікт, якщо відбудеться якесь нове порушення.

"Очевидно, що ви створюєте надійне стримування – ви знаєте, мир через силу, коли малоймовірним буде те, що хтось знову піде і розпочне це. Тож, це справді важливий будівельний блок на шляху до остаточної мирної угоди, і я думаю, що це важлива віха, досягнута сьогодні за участі європейців, Коаліції охочих", - заявив Кушнер.

Мирні переговори в Парижі: останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Парижі було визначено країни з Коаліції охочих, які готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, у небі і на морі, а також у відновленні України.

За словами Зеленського, ключовий елемент безпеки - це українська сила. При цьому, військові Франції, Великої Британії та України детально працювали над питанням щодо розміщення, кількості, конкретних видів зброї і складових Збройних сил, які потрібні і зможуть спрацювати.

Вас також можуть зацікавити новини: