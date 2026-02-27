'Звучить дивно': Зеленський назвав 'червону лінію' мирних переговорів з Путіним

Очільник держави допускає діалог із Кремлем заради миру, однак наголошує, що не готовий обговорювати територіальні поступки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до особистої зустрічі з правителем РФ Володимиром Путіним заради миру, однак виключає відмову від українських територій.

Про це він заявив в інтерв’ю Sky News, що тривало близько години в президентській резиденції в Києві. Очільник держави наголосив, що зробить "усе для досягнення миру", але підкреслив, що територіальні поступки є неприйнятними.

"Це наша територія, і звучить неймовірно дивно, чому ми повинні покинути нашу землю?" – заявив він.

Відео дня

"США сильніші, ніж думають"

Зеленський також закликав Сполучені Штати посилити тиск на Москву. На його переконання, Сполучені Штати Америки мають достатньо важелів, щоб зупинити війну.

"Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони про себе думають. І вони справді чинять тиск на Путіна. Вони можуть зупинити цю війну", – сказав президент.

Він закликав Вашингтон розширити санкції, зокрема проти родин російського керівництва, а також надати Україні більш сучасне озброєння. За словами Зеленського, лише посилення тиску змусить Кремль серйозно ставитися до переговорів.

Зеленський вважає, що ключові рішення можуть бути ухвалені в найближчі місяці:

"Зараз я думаю, що у нас є шанс… залежить від цих місяців, чи матимемо ми шанс завершити війну до осені. До виборів, важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах".

"Ми не програємо"

Коментуючи ситуацію на фронті, Зеленський визнав складність повернення всіх окупованих територій військовим шляхом через можливі великі втрати.

"Росія також не може зробити це на полі бою. Ось чому вони не перемагають, а ми не програємо", – сказав він.

Водночас глава держави наголосив, що вихід українських сил зі Слов’янська чи Краматорська означав би окупацію сотень тисяч людей.

"200 тисяч людей, які там зараз перебувають, будуть окуповані росіянами… А якщо ні, то їх уб’ють або відправлять на фронт, або відправлять до в’язниці", – підкреслив президент.

Зеленський також охарактеризував свої стосунки з Дональдом Трампом як "непрості", однак наголосив, що стратегічні відносини між Україною та США не залежать від окремих особистостей.

Мирні переговори - питання територій

Як повідомляв УНІАН, голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що народ України не погодиться на будь-які задуми Росії щодо українських територій.

Він зауважив, що питання територій залишалося ключовим на нещодавніх переговорах у Женеві, участь в яких брали представники України, США та Росії. Буданов наголосив, що позиція Києва щодо цілісності держави залишається жорсткою.

Вас також можуть зацікавити новини: