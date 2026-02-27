Кислиця оцінив просування роботи військової групи на мирних переговорах

Перший заступник керівника Офісу президента України зазначив, що залишок роботи неможливо виконати через те, що потрібні політичні рішення.

На мирних переговорах між Україною, Росією та США військова група відпрацювала 90% роботи, заявив перший заступник керівника Офісу президента, учасник переговорів Сергій Кислиця в ефірі телемарафону, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Кислиці, залишок роботи неможливо виконати через те, що потрібні політичні рішення.

"Ці раунди перемовин, які вже відбулися, вони говорять про те, що ми перебуваємо на етапі, коли військова група відпрацювала 90% роботи. Ми дійшли межі, коли той залишок роботи, який потрібно зробити, ми не можемо зробити через те, що потрібні політичні рішення", - зазначив він.

Водночас, Кислиця пояснив, що альтернативи цій військовій групі немає, оскільки від неї залежить питання припинення війни.

"Якби не було військової групи, уявіть альтернативу. Зрештою політична група готує саміт лідерів. Вони зустрічаються – в ідеалі знаходять політичне рішення і потім вони мають дати інструкції своїм арміям припинити війну. А як?...Цінність полягає в тому, що ми виходимо з того, що зараз навіть є прийнятні головні елементи архітектури системи моніторингу порушення або бойових дій, або припинення вогню", - додав Кислиця.

Він спрогнозував, що ще може відбутися декілька зустрічей, і "знаючи політичні рішення, ми закінчимо процес роботи військової групи".

Раніше УНІАН повідомляв, що заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця розповів, якою була реакція постпреда РФ Василя Небензі на початок російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Як пригадав Кислиця, в ніч повномасштабного вторгнення тривало засідання Ради Безпеки ООН й головувала саме Росія. Коли факт нападу країни-агресора став очевиним, Кислиця закликав російського колегу негайно зв’язатися з Москвою для пояснень, але Небензя відповів, що "нікого не буде будити". Кислиця зазначив, що Небензя вважав, що поки Кремль завдає ударів по Україні, Путін спокійно спить.

Також ми писали, що постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив в день четвертої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну, що є українцем за походженням і що українці та росіяни "одна нація". При цьому, в своїй промові Небензя звинуватив Україну в "зраді Київської Русі" і повторив наративи Кремля про "нацистів". На його думку, європейські країни, що входять до ООН, не зацікавлені в мирному врегулюванні війни.

