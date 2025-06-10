Лідера боснійських сербів, зокрема, звинуватили в замаху на суверенітет і територіальну цілісність України.

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо було внесено до бази сайту "Миротворець". Також до неї додали лідера боснійських сербів Мілорада Додика. Про їхні злочини проти України йдеться в базі "Миротворець".

На сайті зазначено, що Фіцо внесли в базу за поширення наративів кремлівської пропаганди. Також його звинуватили в тому, що він заперечує суверенне право України на захист і звільнення захоплених територій.

Крім цього Фіцо потрапив у базу "Миротворець" за участь в актах гуманітарної агресії проти України. На сайті нагадали, що прем'єр-міністр Словаччини погрожував припинити постачання електроенергії Україні, коли російські окупанти активно атакували енергетичну інфраструктуру нашої країни.

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Додика ж звинуватили в замаху на суверенітет і територіальну цілісність України, запереченні російської агресії, поширенні антиукраїнської пропаганди та участі в контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на тимчасово окуповані території України.

Словаччина відкинула спецтрибунал для Путіна - що відомо

Нагадаємо, що влада Словаччини не підтримала створення спеціального трибуналу для Росії та глави Кремля Володимира Путіна за агресію проти України. У Euractiv писали про те, що це рішення викликало критику з боку експертів-юристів та опозиції.

Раніше 42 країни підписали декларацію на підтримку створення цього спеціального трибуналу. З країн-членів Європейського Союзу тільки Словаччина та Угорщина відмовилися приєднатися.

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