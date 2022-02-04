За результатами виборів керівником НаУКМА став голова Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт, який отримав 235 голосів, однак Міносвіти відмовилось визнавати ці результати і видало наказ щодо проведення нових виборів.

Міністерство освіти і науки скасувало наказ щодо проведення повторного конкурсу на посаду президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Як повідомляється на сайті МОН, про це йдеться у відповідному наказі міністерства від 3 лютого.

Вказано, що рішення ухвалено за результатами узгоджувальної наради під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за участю голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, народних депутатів України, представників університету.

Як раніше повідомив у Facebook Стефанчук, зустріч тривала понад три години. За його словами, після скасування наказу МОН про оголошення нових виборів під егідою почесного президента вишу В'ячеслава Брюховецького буде обговорений формат, "за яким НаУКМА зможе стати ще згуртованіше, ще сильніше, ще краще".

"Ухвалено рішення про невтручання Уряду, зокрема в особі МОН, у вказану процедуру. А запропоновані робочою групою варіанти вирішення ситуації від імені спільноти Національного університету "Києво-Могилянська академія" будуть вважатися такими, що виходять з повноважень та університетської автономії закладу, і будуть теж реалізовані. Впевнений, що викладачі разом із студентами продемонструють згуртованість, не допустять кризи освітнього процесу та інших ризиків для подальшого розвитку одного із провідних ЗВО України", - написав міністр Шкарлета на своїй сторінці в Telegram.

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Як повідомлялося, у вересні 2021 року МОН оголосив конкурс на заміщення посади президента НаУКМА. За результатами другого туру виборів на посаду президента вишу, що відбувся 27 січня 2022 року, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт отримав 235 голосів (52,80%), кандидат економічних наук, доцент Олександра Гуменна – 191 голос (42,92%).

27 січня Квіт у Facebook повідомив про викрадення однієї із скриньок для голосування, яку пізніше знайшли на вулиці неподалік університету. За даним фактом поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 396 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

28 січня оргкомітет з проведення виборів президента НаУКМА встановив результат виборів на посаду президента НаУКМА і направив відповідну документацію до МОН.

2 лютого МОН видав наказ про оголошення нового конкурсу на зайняття посади президента НаУКМА.

В університеті заявили, що таке рішення ухвалене за межами повноважень МОН щодо державного контролю у сфері вищої освіти, а тому є протиправним. Наглядова рада НаУКМА вимагала від Міністерства освіти і науки припинити порушення закону і невідкладно завершити усі процедури, пов’язані із підписання контракту з Квітом.

У соціальних мережах багато людей, в тому числі багато депутатів, навіть від "Слуги народу", виступили проти рішення МОН провести повторний конкурс, студенти зібралися виходити на акцію протесту проти рішення міністерства.