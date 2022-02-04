Голова ВР зазначає, що було домовлено про пошук формату, за яким НаУКМА "зможе стати ще згуртованіше, ще сильніше, ще краще".

Компроміс щодо виборів президента у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" знайдено, наказ Міністерства освіти і науки про оголошення нових виборів буде скасовано.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Завершена зустріч тривалістю понад три години за участю прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України, голови Комітету з освіти, народних депутатів, і головне - "могилянців" на чолі з почесним президентом НаУКМА В'ячеславом Брюховецьким. Компроміс щодо виборів в Києво-Могилянській академії знайдено. Наказ МОН про оголошення нових виборів буде скасовано", - повідомив голова ВР.

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"Домовились, що під егідою В'ячеслава Брюховецького буде обговорений формат, за яким НаУКМА зможе стати ще згуртованіше, ще сильніше, ще краще", - зазначив Стефанчук.

Як повідомляв УНІАН, у дописі на сторінці НаУКМА у Facebook від 28 січня повідомляється: "Результати ІІ туру виборів, які відбулися 27 січня 2022 року: Сергій Квіт - 235 голосів (52,80%); Олександра Гуменна - 191 голос (42,92%). Проти всіх - 18 голосів (4,04%), зіпсовано - 1 бюлетень".

В іншому дописі Університет "засуджує інцидент зі спробою зіпсувати скриньки для голосування, що мав місце 27 січня під час другого туру виборів", та вимагає від міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського взяти розслідування цієї справи під особистий контроль.

"Оскільки, попри згаданий інцидент, Виборча комісія змогла встановити результат волевиявлення і визначила переможця другого туру виборів, закликаємо міністра освіти і науки без зволікань підписати контракт з обраним керівником", - йдеться у повідомленні.

Водночас, того ж дня НаУКМА у своєму Facebook повідомила: "Відповідно до наказу МОН України №19-к, виконувачем обов'язків президента НаУКМА з 28 січня 2022 року призначено Дениса Сергійовича Азарова, декана ФПвН".

2 лютого на сайті МОН було опубліковано оголошення про конкурс на зайняття посади президента НаУКМА. "За результатами засідання експертно-кадрової комісії МОН встановлено порушення законодавства України та статуту університету в процесі проведення виборів НаУКМА та рекомендовано оголосити конкурс на зайняття посади президента Національного університету "Києво-Могилянська академія", - зазначили в міністерстві.

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