За словами чиновника, з листопада минулого року його команда почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод.

У понеділок, 10 червня, очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення. Це сталось невдовзі після відставки віце-прем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова.

"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження", – написав він на.своїй сторінці у Facebook.

За його словами, починаючи з листопада минулого року, команда Агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод. Він стверджує, що Агентству повністю скасували бюджет на проекти з відновлення та утримання доріг, "почали кошмарити бюрократією", коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в уряді місяцями, а також з початку року Агентству "суттєво обрізали заробітну плату".

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Найєм відмітив, що попри всі ці перепони, за весь час великої війни Агентство не провалило і не зупинило жодного проекту, військового вантажу та евакуаційного маршруту. Одним із найбільших проектів Агентства, за словами голови, є спорудження захисних конструкцій від дронів та ракет на 22 розподільчих підстанціях НЕК "Укренерго" та захист 103 обʼєктів енергетики від осколкових уражень, яке було доручено рішенням Ставки Верховного головнокомандувача.

"Все це було можливо завдяки підтримці міністерства та міністра, які дозволяли приймати самостійні рішення та досягати результатів, не чекаючи ударів у спину. Із звільненням міністра це стало неможливим, і останнє рішення голови Уряду про скасування моєї офіційної участі у Конференції з відновлення України у Берліні це підтвердило", – мудодав Найєм.

Напередодні Bloomberg повідомляло, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заблокував присутність глави агентства реконструкції Мустафи Найєма на щорічній конференції з відновлення України, яка проходитиме в Берліні 11−12 червня. Голова уряду відхилив прохання про відрядження.

Держагентство відновлення та розвитку – що відомо

Починаючи з серпня 2021 року Мустафа Найєм працював заступником міністра інфраструктури, а згодом міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Тоді він відповідав за дорожнє господарство, автомобільні перевезення, безпеку на транспорті, розвиток прикордонної інфраструктури та сервісів для водіїв.

13 січня 2023 року Кабінет міністрів утворив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, яке координуватиме проекти з відновлення держави. 27 січня Кабмін призначив Мустафу Найєма головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

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