Раніше Шольц виступив проти цькування громадян РФ за кордоном.

В Офісі президента України відреагували на заяву канцлера ФРН Олафа Шольца, який раніше виступив проти цькування громадян Росії за кордоном.

Радник глави ОП Михайло Подоляк написав у Twitter, що така пропозиція є хибною.

"Канцлер Шольц, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни. У Європі це може стати неправдивим трендом. Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі", - зазначив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц став на захист громадян Росії, яких за кордоном нібито цькують. Він висловив невдоволення нібито цькуванням росіян за кордоном.

"Абсолютно неприпустимо, коли вихідців з Росії ображають, обзивають чи піддають фізичним нападам. Тому що це війна Путіна. Тільки він один несе відповідальність за це", - написав Шольц.

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