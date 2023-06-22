Основним питанням будуть політичні зобов'язання НАТО перед Україною.

Міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс заявляє, що підтримка України зброєю на саміті НАТО обговорюватися не буде. Як повідомляє LRT, про це він заявив журналістам у Сеймі.

"НАТО поки не знайшло консенсусу за більш ніж рік війни, як постачати в Україну зброю. Або ЄС буде забезпечувати її через Європейську програму миру, або держави будуть підтримувати її на двосторонній основі. Тому розмови про підтримку України зброєю у форматі НАТО не буде",- заявив Ландсбергіс журналістам у сеймі в четвер.

Він зазначив, що основним питанням будуть політичні зобов'язання НАТО перед Україною.

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"Можливо будуть якісь інші зобов'язання, але я їх поки не бачу, тому одна з основних дискусій — це політичний напрямок, тобто те, що політично НАТО може взяти на себе зобов'язання перед Україною", - сказав глава МЗС Литви.

Саміт НАТО у Вільнюсі та очікування України

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що від липневого саміту українська влада очікує чітких термінів вступу, інакше Україні нічого робити на цьому заході. Також 21 червня глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна розраховує отримати від НАТО запрошення приєднатися з "відкритою датою".

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті в липні НАТО не буде офіційно запрошувати Україну стати країною-членом.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки замість прискореного вступу до НАТО.

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