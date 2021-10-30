У МВС Грузії запевняють, що нічого особливого не відбувається, і підрозділи поліції чергують на території пенітенціарної установи з міркувань безпеки.

Поліцейські сили мобілізовано на території в'язниці в місті Руставі, де утримується екс-президент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі.

Про це повідомляє Грузія Online.

"Сьогодні вранці десятки співробітників МВС доставлено на територію пенітенціарної установи на поліцейському автобусі. Кадри з місця показали кілька грузинських телеканалів. За повідомленнями ЗМІ, до прибуття спецпідрозділів в руставську в'язницю також приїхала бригада швидкої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії запевняють, що нічого особливого не відбувається, і підрозділи поліції чергують на території пенітенціарної установи з міркувань безпеки.

"Природно, періодично відбувається ротація співробітників, і сьогодні під час ротації ЗМІ зняли відеокадри пересування", - зазначили в МВС.

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Довідка УНІАН. Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - в день місцевих виборів. 1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук - він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі є підозрюваним у інших кримінальних справах, серед яких-незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Автор: Тамара Отовська