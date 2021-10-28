Український лікар планує поспілкуватися з грузинськими колегами щодо стану здоров'я політика.

У Грузії формується альтернативний лікарський консиліум, який обговорить стан здоров'я колишнього президента Грузії, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів народний депутат від "Слуги народу", лікар Максим Перебийніс.

"Зараз ідеться про те, що формується альтернативний консиліум, тут, у Тбілісі. Я за декілька годин поїду, ми поспілкуємося з тими лікарями, ознайомимося з результатами аналізів. І вони кажуть, що навіть якщо консиліум буде допущений до огляду... Щоб у ньому брав безпосередню участь я, потрібен дозвіл Міністерства охорони здоров'я Грузії, вони мають видати тимчасову ліцензію", – сказав він.

До цього консиліуму мають входити, наскільки наразі відомо Перебийносу, виключно грузинські медики.

Читайте такожСаакашвілі знадобилася допомога реаніматологів у в'язниціНагадаємо, Міхеіл Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня – в день місцевих виборів. 1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали й помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук – він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі є підозрюваним в інших кримінальних справах, серед яких – незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.

Автор: Таня Поляковська