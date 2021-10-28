Голова Закарпатської обласної ради назвав дії депутатів самоуправством.

Депутати Закарпатської обласної ради у четвер, 28 жовтня, під час сесії проголосували за дострокове припинення повноважень чинного голови Олексія Петрова, який представляє партію "Слуга народу".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію підтримали 35 депутатів із 36 присутніх у сесійній залі.

Початку сесії передував мітинг із кількох сотень працівників освіти, культури та медицини, які протестували проти реорганізації та об'єднання комунальних лікарень та інших закладів, що підпорядковуються обласній раді. Відповідні проекти рішень депутати мали розглядати сьогодні під час чергової сесії.

Проте за 13 хвилин до запланованого початку засідання на сайті облради опублікували розпорядження голови Петрова про перенесення сесії на 25 листопада. Це обурило присутніх депутатів і вони все ж зібралися в сесійній залі та вирішили продовжити сесію, на якій зареєструвалися 36 депутатів.

Присутні в сесійній залі облради депутати обрали голову і відкрили сесію. Відтак вони затвердили порядок денний, проголосували за зняття з розгляду питання про реорганізацію комунальних закладів та внесення до порядку денного питання щодо голосування про дострокове припинення повноважень голови облради.

Голосування про дострокове припинення повноважень голови Закарпатської облради Петрова проводили шляхом таємного голосування. "За" проголосували 35 депутатів, 1 утримався.

Читайте такожНа Закарпатті вручили підозри у справі про розкрадання грошей для лікарень: ЗМІ розкрили прізвище топ-чиновникаПетров у коментарі УНІАН заявив, що зібрання, яке проголосувало за його відставку, є нелегітимним, оскільки він за годину до початку сесії підписав розпорядження про її перенесення на 25 листопада.

Він також заявив, що з приводу зібрання депутатів у сесійній залі звернувся до правоохоронних органів.

"Те, що відбувається, є порушенням всіх правових норм і має ознаки самоуправства. Я звернувся з цього приводу до правоохоронних органів з метою реагування на ці події", – сказав Петров.

Він також уточнив, що ці події мають ознаки самоуправства, що підпадає під статтю 356 Кримінального кодексу України.

Петров назвав основною причиною ситуації, що склалася, перенесення сесії через питання, які виносилися на порядок денний і в основному стосувалися бюджету та реформування комунальних підприємств обласної ради.

Депутати, котрі зібралися в сесійній залі й проголосували за відставку Петрова, ухвалили рішення про продовження сесії 4 листопада.

Головуючий під час сьогоднішньої сесії облради депутат Володимир Чубірко повідомив УНІАН, що питання про дострокове припинення повноважень Петрова постало через кілька причин, серед них, зокрема, політична некоректність стосовно фракцій в обласній раді та непрофесійність.

Нагадаємо, з квітня до 7 грудня 2020 року Олексій Петров очолював Закарпатську облдержадміністрацію. На виборах до обласної ради VIII скликання очолив список партії "Слуга народу" і був обраний депутатом. З 7 грудня 2020 року обіймає посаду голови Закарпатської облради.

Автор: Наталія Петерварі