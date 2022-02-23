"Голос" підтримує запровадження воєнного стану на території Луганської і Донецької областей.

Сьогодні на засіданні Ради національної безпеки та оборони України обговорюватиметься можливість введення воєнного чи надзвичайного стану.

Про це сказала народний депутат України Кіра Рудик (фракція "Голос") в коментарі журналістам. Вона зазначила, що засідання відбудеться о 10:30, але за іншими даними о 10:00.

За її словами, на РНБО "обговорюватиметься введення воєнного чи надзвичайного стану і в яких областях". "Залежно від рішення РНБО парламент буде приймати свої рішення", - сказала Рудик.

Вона повідомила, що фракція "Голос" підтримує запровадження воєнного стану на території Луганської і Донецької областей. "Наразі ми бачимо, що найближчим часом все-таки буде введений надзвичайний стан на цих територіях, тому що це надасть менше шансів для Путіна показати, що саме Україна готується до війни", - зауважила Рудик.

Як пише Українська правда у Telegram Off the records, НС можуть запровадити або в прикордонних областях, або по всій території країни.

Депутати готуються сьогодні голосувати за рішення РНБО про запровадження надзвичайного стану.

Загроза повномасштабного нападу Росії

Біля кордонів України все ще перебуває майже 200 тисяч російських військових. Згідно з даними ЗМІ, їхня кількість протягом останніх тижнів тільки збільшилась, всупереч заявам МО РФ про нібито відведення сил до місць постійної дислокації.

Крім того, останніми тижнями помітно загострилась ситуація на Донбасі. Провокації з боку найманців Кремля почастішали після заяви Путіна про визнання "ЛДНР".

РФ вже офіційно погодила використання регулярної армії за кордоном, тобто неприховане перекидання військ РФ в ОРДЛО.

22 лютого Путін уточнив, що визнає "ЛДНР" у межах Донецької і Луганської областей, що може бути сигналом готовності росіян до силового захоплення підконтрольних Україні територій.

Своєю чергою, американський лідер Джо Байден, коментуючи останні новини довкола російсько-української кризи, зазначив, що Вашингтон досі вірить у повномасштабну атаку РФ проти України.

Президент США зауважив, що "російські сили зберігають сили у Білорусі для атаки на Україну з півночі, включаючи воєнну авіацію і наступальні ракетні системи".

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