Співрозмовник видання не має сумнівів, що РНБО введе ці санкції.

Рада з нацбезпеки та оборони планує запровадити санкції проти російських депутатів, які голосували за визнання "ЛДНР", після відповідного звернення нардепів Верховної Ради.

Про це пише LIGA.net з посиланням на співрозмовника у керівництві фракції Слуга народу.

Очікується, що у середу, 23 лютого, парламентарі ухвалять звернення до РНБО з проханням запровадити такі санкції проти російських чиновників.

За словами співрозмовника видання, йдеться про депутатів нелегітимної Держдуми та сенаторів Радфеду РФ, які голосували за визнання терористів на Донбасі, а також проти членів Ради безпеки РФ, що брали участь у засіданні 21 лютого.

Співрозмовник не має сумнівів, що РНБО введе ці санкції.

Як писав УНІАН, засідання РНБО заплановане на 10:00 сьогоднішнього ранку. Останнє засідання скликав президент Володимир Зеленський після заяв, що прозвучали на засіданні Радбезу РФ.

У розмові з журналістами 22 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що на порядку денному найближчого засідання парламенту – санкції проти росіян.

Визнання росіянами "ЛДНР"

Напередодні російські депутати одноголосно підтримали пропозицію президента РФ Володимира Путіна визнати легітимність "ЛДНР". Цьому слідувала ратифікація низки документів зі "співробітництва" з маріонетковими урядами, зокрема – спільною обороною.

Ввечері, 22 лютого, Путін доручив ввести війська на окупований Донбас. На запитання, як далеко може зайти російська армія, Путін відповів: "Передбачати якусь конкретну канву можливих дій взагалі неможливо. Це залежить від конкретної ситуації, яка складається на місці. На землі, що називається".

За його словами, РФ визнала "ЛДНР" у межах Донецької та Луганської областей, що може бути сигналом готовності росіян до силового захоплення підконтрольних Україні територій.

Разом з тим російський президент посилив свій тиск на Україну й Захід, заявивши, що Київ повинен відмовитися від вступу до НАТО і "демілітаризуватися".

В Україні на поступки Росії не йдуть. Низка країн світу й організацій засудили рішення РФ легітимізувати своїх найманців, багато держав запровадили проти причетних осіб санкції.

Водночас у разі подальшого вторгнення на Росію чекають наступні пакети обмежень.

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