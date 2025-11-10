Міндіч залишив територію України за кілька годин до обшуку.

Детективи Національного антикорупційного бюро вранці 10 листопада проводять обшуки у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча. Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах

Зазначається, що обшук проходить у Києві, інші деталі наразі невідомі.

Водночас за даними співрозмовників УП у політичних колах, Міндіч залишив територію України. Це сталося вночі 10 листопада - за кілька годин до обшуку НАБУ.

Тимур Міндіч - що про нього відомо

Тимур Міндіч - український бізнесмен, кінопродюсер, співвласник компанії Студія "Квартал 95".

Улітку ЗМІ писали, що НАБУ і САП готують підозру Міндічу. Тоді повідомлялось, що структура, пов'язана з Міндічем, могла бути фігурантом розслідування Національного антикорупційного бюро України щодо можливого заволодіння державними коштами.

Також повідомлялось, що Міндіч може стати фігурантом розслідування американського Федерального бюро розслідувань.

НАБУ проводить масштабні обшуки

Також УНІАН повідомляв, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. У свою чергу нардеп Ярослав Железняк повідомив про обшуки в "Енергоатомі" та додав, що детективи НАБУ проводять слідчі дії й у міністра юстиції Германа Галущенка.

