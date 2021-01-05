Народного депутата Верховної Ради VIII скликання Ігоря Кононенка, який був першим заступником голови фракції "Блок Петра Порошенка", викликають на допит до Національного антикорупційного бюро України.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Читайте такожЗеленський очолює президентський рейтинг: за кого б зараз проголосували українціЗгідно з публікацією, Кононенка викликають як свідка у справі № 52018000000000182 від 2 березня 2018 року за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
"З огляду на попередні неявки без поважних причин на виклики публікуємо повістку про виклик свідка у вказаному кримінальному провадженні Кононенка Ігоря Віталійовича ... для участі в проведенні допиту та інших процесуальних дій", - зазначено в публікації.
Кононенка викликають до НАБУ на 10:00 11 січня.
Виклик Кононенка до НАБУ: що відомо
- 3 серпня 2020 року, за повідомленням Радіо Свобода, НАБУ повідомило про підозри першим фігурантам справи про фірму "Аркона Газ-Енергія", яка отримала спецдозвіл на користування надрами газоносного родовища в Полтавській області за штучно заниженою вартістю, внаслідок чого державі були завдані збитки у розмірі майже 200 млн грн.
- За даними проекту "Схеми", з цією компанією були пов’язані люди з оточення п’ятого президента Петра Порошенка та Кононенка, його бізнес-партнера.
- Як повідомляється, Кононенко свій зв’язок з фірмою "Аркона Газ-Енергія" заперечував, водночас він підтвердив своє знайомство з одним із власників компанії – Олегом Ольховим, який очолював спорт-клуб "5 елемент" Порошенка та Кононенка.
- У прес-службі партії Порошенка "Європейська солідарність" заявили, що оточення екс-президента "не має жодного відношення до осіб, яких НАБУ підозрює у зловживаннях у сфері видобутку газу".
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