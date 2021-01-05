В антикорупційному бюро повідомили, що Кононенко не з'являвся на допити без поважних причин.

Народного депутата Верховної Ради VIII скликання Ігоря Кононенка, який був першим заступником голови фракції "Блок Петра Порошенка", викликають на допит до Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Читайте такожЗеленський очолює президентський рейтинг: за кого б зараз проголосували українціЗгідно з публікацією, Кононенка викликають як свідка у справі № 52018000000000182 від 2 березня 2018 року за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

"З огляду на попередні неявки без поважних причин на виклики публікуємо повістку про виклик свідка у вказаному кримінальному провадженні Кононенка Ігоря Віталійовича ... для участі в проведенні допиту та інших процесуальних дій", - зазначено в публікації.

Кононенка викликають до НАБУ на 10:00 11 січня.

Виклик Кононенка до НАБУ: що відомо

3 серпня 2020 року, за повідомленням Радіо Свобода, НАБУ повідомило про підозри першим фігурантам справи про фірму "Аркона Газ-Енергія", яка отримала спецдозвіл на користування надрами газоносного родовища в Полтавській області за штучно заниженою вартістю, внаслідок чого державі були завдані збитки у розмірі майже 200 млн грн.

За даними проекту "Схеми", з цією компанією були пов’язані люди з оточення п’ятого президента Петра Порошенка та Кононенка, його бізнес-партнера.

Як повідомляється, Кононенко свій зв’язок з фірмою "Аркона Газ-Енергія" заперечував, водночас він підтвердив своє знайомство з одним із власників компанії – Олегом Ольховим, який очолював спорт-клуб "5 елемент" Порошенка та Кононенка.

У прес-службі партії Порошенка "Європейська солідарність" заявили, що оточення екс-президента "не має жодного відношення до осіб, яких НАБУ підозрює у зловживаннях у сфері видобутку газу".

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Автор: Надя Пришляк